Onorata Milonga Festival: a Seborga musica, ballo, arte e incontri (Foto)

Proseguono gli incontri di Charlas / Talk artistici e culturali al S.E.M. di Seborga nel S.E.M. - Spazio Espositivo Museale di via Matteotti 13, con ingresso libero, abbinati alla personale di Natale Cannelli "Dal Minotauro al Macrocosmo" in corso sino al 10 agosto e inserita nel palinsesto di Onorata Milonga Festival.

"Visto il successo in apertura di mostra dello scorso 29 giugno, l'esposizione, a cura di Monica N. Mantelli e organizzata con il sostegno e patrocinio del comune di Seborga, viene prorogata eccezionalmente fino a mercoledì 20 agosto, giornata di festa per le celebrazioni pubbliche del Santo Patrono San Bernardo" - dicono gli organizzatori - "Domenica 6 luglio alle 18 si svolgerà il talk tra il ricercatore e scrittore Luca Valentini, esponente culturale della Liguria, e il pittore ed esperto di navi, fregate e bastimenti pre e post napoleonici, Massimo Alfano, esponente culturale dal Piemonte. Con la conduzione della curatrice dell’esposizione, la quale oltre a proporre l’abbinata di un quadro diverso del pittore Cannelli a ogni singolo incontro, porrà brevi domande agli ospiti e relatori su temi cari a tutti, in particolare, sul significato e il perché della bellezza di ciò che si crea con le parole o con le mani".

"In occasione della charla del 6 luglio, i due protagonisti esperti di creature marine, coniate dalla natura o dall'uomo, solcheranno un mare che è sempre quello oppure no? Valentini, l'autore de 'Il Gambero Psichedelico. Una leggendaria avventura dal Mar dei Caraibi al Mar Ligure' si confronterà con l'artista e presidente del Museo Civico Navale di Carmagnola, noto conoscitore dell’universo navale e raffinato acquerellista" - svelano - "La chiacchierata verrà anche trasmessa in diretta online sulla pagina Facebook 'La natura torna ad arte' e sarà fruibile in presenza con posti limitati presso lo Spazio Espositivo Museale del Comune di Seborga mentre sarà possibile, sino alle 20, visitare la mostra di Natale Cannelli".

Il programma:

Domenica 6 luglio alle 18 vi sarà 'Il mare è sempre quello', abbinamento con l'opera di N.C. "Paesaggio con Rovine". Interviene Massimo Alfano, presidente del Museo della Marina di Carmagnola e pittore di Marine, e Luca Valentini, scrittore, ricercatore e autore de "Il Gambero Psichedelico", Atene Edizioni.

Domenica 13 luglio alle 18 verrà proposto 'Dalla punta di matita alla punta dell'iceberg', abbinamento con l' opera di N.C. "Vaso di Fiori". Talk con Federica Porro, illustratrice e imprenditrice. Il tema sarà il conciliare il talento artistico con il mestiere di vivere.

Domenica 20 luglio alle 18 si parlerà di 'Nell'infinito macrocosmo', abbinamento con l' opera di N.C. "Macrocosmo". Talk con Ippolito Ostellino, esperto naturalista, che interviene su temi di economia, etica ed estetica della natura.

Domenica 27 luglio alle 18 verrà illustrato 'Intrecciare le palme, come suonare il bandoneon', abbinamento con l' opera di N.C. "Giacobbe lotta con l'Angelo". Interviene Maura Traverso, presidente dell'associazione culturale "A Cumpagnia d'a Parmura" + Charla sulla storia del Bandoneon, con Raffaele Prota, presidente dell'associazione Protango.

Domenica 3 agosto alle 18 verrà affrontato 'Dalla lavanda rivierasca, fiore del cuore della tavola, al tartufo seborghino', abbinamento con l' opera di N.C. " Pasifae". Talk con l'esperto Cesare Bollani, coordinatore del Consorzio Lavanda della Riviera, e il tartufaio Villiam Casali. Dialogheranno su temi annessi alla Lavanda: "Un gusto, un profumo, un paesaggio" e il Tartufo Black Prince di Seborga, "Un tesoro nascosto". Ospite extra dal Piemonte il già coordinatore della Fiera del Peperone di Carmagnola, Lorenzo Sola.

Domenica 10 agosto alle 18 si terrà 'L'importanza dell'arte nell'evoluzione personale', abbinamento con l'opera di N.C. "Porrajimos. L' annientamento degli zingari". Intervento tra spirito e forma di Giancarlo Guerreri, scrittore e ricercatore esoterico.

"La serata proseguirà, dalle 20, in piazza Martiri Patrioti con la festa ricca di musica, ballo e spettacolo di tango argentino per l’ultima tappa di Onorata Milonga: Festival con il tango dei desideri. Sul palco saliranno la cantante e pianista Ines Aliprandi, i TDJ Lautango e Prota, i maestri ballerini di tango Hernan y Carina, provenienti dall'Argentina, e vi sarà la riedizione de Un tango tra le ceneri con Etnotango Friends e l’attore Mario Brusa" - fanno sapere gli organizzatori - "Ad ogni incontro / talk presso il SEM (la domenica ore 18-20) ci sarà un focus a cura di Monica N. Mantelli su un'opera a firma del pittore Natale Cannelli. Questi appuntamenti si svolgono nell'ambito di Onorata Milonga Festival 2025, ideato da Casa de Tango by Etnotango, manifestazione tra arti rioplatensi ed eccellenze territoriali, alla sua prima edizione. Gli orari delle visite alla mostra al SEM di Seborga sono sabato dalle 20 alle 22.30; domenica dalle 18 alle 20 (alla presenza della curatrice), in settimana in orario d’ufficio del Comune e cioè martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. L'ingresso è libero. Per info si può contattare, in orari comunali, lo 0184223622".