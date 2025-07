Il grande ritorno dell’Oktoberfest Cuneo 2025 comincia dalla nascita della mascotte “Luppolo”

L’8a edizione dell’Oktoberfest Cuneo si svolgerà da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre 2025, sempre presso l’Area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta).

Confermata anche la collaudata formula di 12 giorni di apertura dal giovedì alla domenica per ciascuna delle tre settimane (giovedì e venerdì dalle ore 18, sabato e domenica dalle 11, con chiusura dal lunedì al mercoledì), così come la “Paulaner” (la birra ufficiale dell’unico Oktoberfest originale di Monaco di Baviera), gli immancabili “live” delle cover band del momento e i “Kuni Kumpell” (la banda piemontese-bavarese creata appositamente per l’evento made in Cuneo).

Ma come ogni anno, non mancano certo le novità che gli organizzatori della Sidevents Srl di Cuneo stanno mettendo a punto per rispondere sempre meglio alle richieste del pubblico e perfezionare un evento che anno dopo anno si conferma un appuntamento immancabile per oltre 120 mila visitatori.

Una su tutte “Luppolo”, la mascotte dell’Oktoberfest Cuneo che prende il nome dalla pianta utilizzata nella produzione della birra e che presto farà il suo esordio pubblico in carne e ossa – per modo di dire – per poi tenere compagnia a tutti durante ogni giorno di apertura dell’evento. Maggiori informazioni e aggiornamenti in tempo reale sul sito internet www.oktoberfestcuneo.it.

“L’idea di dare una mascotte all’Oktoberfest Cuneo veniva fuori ogni tanto già nelle scorse edizioni e quest’anno abbiamo deciso di realizzarla partendo dal cuore della birra, ovvero il luppolo, la sostanza che dà sapore e aroma alla birra, oltre ad essere anche un conservante naturale – spiegano di organizzatori della Sidevents Srl di Cuneo – Dopo averla battezzata l’abbiamo disegnata e anche se per il momento esiste solo ancora in formato digitale, presto arriverà il costume vero e proprio che indossato darà vita a Luppolo. Ma la mascotte è solo la più appariscente delle novità del 2025, che a quasi 10 anni dalla sua prima edizione è cresciuto trasformandosi da nuovo evento a contenitore di eventi, in linea con l’obiettivo che ci siamo sempre posti di fare in modo che l’Oktoberfest Cuneo abbia una ricaduta sul territorio e su tutti coloro che credono nell’evento, investendo pubblicitariamente, lavorando come fornitori o partecipando come visitatori”.

In attesa che si definisca il calendario degli eventi ospiti dell’Oktoberfest Cuneo 2025, sono diverse le novità già confermate a livello organizzativo.

A cominciare dal grande parcheggio che, anche per questioni di sicurezza, sarà collocato lungo Corso De Gasperi sul lato del Palazzetto dello Sport, evitando così attraversamenti della strada e garantendo un accesso diretto sull’area pedonale. All’interno del Padiglione principale dell’evento, quest’anno verrà proposta come novità un’unica Stube ancora più grande e collegata a un grande giardino esterno chiamato tradizionalmente “BierGarden” che permetterà ai clienti di fruire di tavoli e aree verdi all’aperto con la possibilità di consumare e mangiare prodotti street food fino a tarda serata.

All’esterno, il grande luna park vedrà il riposizionamento di alcune attrazioni e una leggera rotazione del Padiglione esterno Garden, che sarà rivolto verso un’altra novità significativa di quest’anno, ovvero l’area eventi e manifestazioni, che con una superfice di oltre 1000 metri quadrati arricchirà ulteriormente l’offerta del sabato e domenica pomeriggio proponendo un ricco e variegato programma di manifestazioni a tema che sapranno coinvolgere sempre più i visitatori, in particolar modo famiglie e bambini, target molto a cuore degli organizzatori che ogni anno si impegnano nel creare più contenuti e iniziative inclusive restando sempre fedeli allo slogan dell’Oktoberfest Cuneo, “Una festa per tutti, tutto in una festa”.