Era fuggito dal carcere di Imperia dopo un permesso di lavoro: 34enne arrestato a Savona dai Carabinieri

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento significativo dell’afflusso turistico sul territorio, i Carabinieri della Compagnia di Savona hanno potenziato ulteriormente i servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza durante la stagione.

Proprio nel corso di questi servizi intensificati, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato un 34enne italiano, evaso dalla Casa Circondariale di Imperia. L’uomo, che nei giorni precedenti aveva ottenuto un permesso per lavoro esterno, non era rientrato in carcere all’orario previsto, rendendosi irreperibile.

Il fermo è avvenuto in Piazza del Popolo, dove i militari stavano identificando alcune persone. Durante l’operazione, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un uomo che, alla loro vista, ha mostrato un atteggiamento nervoso tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi, i militari sono riusciti a bloccarlo.

Il 34enne ha subito confessato di essere evaso dal carcere di Imperia. Le verifiche successive hanno confermato che l’uomo era effettivamente detenuto presso la struttura penitenziaria imperiese e autorizzato a svolgere lavoro esterno. Qualche giorno prima si era ingiustificatamente allontanato dal luogo di lavoro e non aveva fatto ritorno in carcere, facendo perdere ogni traccia di sé.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato riaccompagnato in carcere, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria" precisano dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona.