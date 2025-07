Weekend di fuoco sulle autostrade: le previsioni per il traffico

Il primo fine settimana di luglio segna l’inizio dell’esodo estivo e porta con sé le prime vere criticità sulla rete autostradale. Le previsioni ufficiali di Concessioni del Tirreno indicano che sarà domenica 6 luglio la giornata più critica per il traffico, con un pomeriggio da bollino rosso in direzione Italia (verso Genova). Sabato 5 luglio si prevede traffico intenso ma leggermente più gestibile, soprattutto in uscita verso la costa.

Le stime si basano sull’analisi dei dati raccolti negli anni precedenti, tenendo conto delle abitudini di spostamento estive, delle festività e dei principali eventi locali.

Sabato mattina il traffico sarà molto intenso in direzione Francia, con flussi di partenza verso le località turistiche del Ponente ligure e della Costa Azzurra. Il picco è previsto nel pomeriggio, anche se già durante la mattina si dovrebbero incontrare i primi rallentamenti alla viabilità. In direzione Italia, la situazione sarà più contenuta ma comunque sostenuta, con traffico intenso ma non critico.

Sarà domenica la vera giornata da bollino rosso, con traffico molto intenso nel pomeriggio in direzione est (Italia), in particolare lungo l’autostrada A10 verso Genova. Le criticità maggiori dovrebbero, secondo le previsioni, ridursi con l'arrivo della sera, mentre l'intera fascia mattutina e pomeridiana dovrebbero essere complesse.

In direzione Francia, invece, la situazione sarà meno problematica, con traffico intenso al mattino ma senza particolari picchi di criticità.