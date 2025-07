Benessere degli animali, Confesercenti lancia la campagna "Love Dog Qui accoglienza a 4 zampe"

L'estate è alle porte e con essa la voglia di passeggiate e di gite all'aria aperta, spesso in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Per rendere le nostre città ancora più accoglienti e attente alle esigenze di cani e gatti, Confesercenti in collaborazione con l'agenzia di comunicazione "Gorilla” lancia la campagna "Love Dog Qui accoglienza a 4 zampe".

"L'iniziativa, semplice ma dal grande valore simbolico e pratico, invita tutti gli esercizi commerciali – dai bar ai negozi, hotel, varie attività– nel rispetto del benessere degli animali, a lasciare una ciotola d'acqua fresca all'esterno della propria attività" - dice Confesercenti - "Un gesto di cortesia e attenzione che può fare la differenza nella giornata di un animale, soprattutto con le temperature più calde".

"Vogliamo che le nostre città siano percepite come luoghi dove l'accoglienza è davvero a 360 gradi, anche per i nostri amici a quattro zampe che sono parte integrante delle nostre famiglie" - dichiara Taggiasco Maurizio - "Con Love Dog desideriamo promuovere una cultura di ospitalità e rispetto, incoraggiando un gesto semplice come offrire dell'acqua, che può portare un grande sollievo a cani e gatti durante le loro passeggiate o mentre accompagnano i loro padroni a fare acquisti".

La campagna è rivolta a tutti i commercianti e gli operatori turistici che credono nel valore di un'accoglienza inclusiva. L'adesione è volontaria e si basa sulla buona volontà e sulla sensibilità individuale. Confesercenti fornirà un piccolo adesivo distintivo da apporre sulla vetrina, per segnalare ai passanti e ai proprietari di animali che l'attività partecipa. "Questo non è solo un servizio per gli animali, ma anche un messaggio per i loro proprietari: 'Siete i benvenuti qui, con i vostri amici a quattro zampe'" - aggiunge Taggiasco - "Un gesto così semplice può migliorare l'esperienza di acquisto o di visita in città e fidelizzare una clientela sempre più numerosa e attenta al benessere dei propri animali".

Confesercenti invita "tutti gli esercizi commerciali a unirsi a questa iniziativa per contribuire a creare un ambiente urbano più amichevole e sensibile, dimostrando che l'ospitalità passa anche attraverso piccoli, grandi gesti di attenzione. Per maggiori informazioni e per aderire alla campagna 'Love Dog Qui accoglienza a 4 zampe' gli interessati possono contattare la sede di Confesercenti di Imperia".