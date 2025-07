Falso medico estetico scoperto a Sanremo: perquisita l'abitazione di un cittadino straniero di 42 anni

Un presunto falso medico estetico è finito nel mirino della giustizia a Sanremo. Nella mattinata del 2 luglio scorso, la Sezione Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo ha eseguito un decreto di perquisizione locale nell'abitazione di un cittadino straniero di 42 anni, residente in città, indagato per esercizio abusivo della professione medica.

Durante l'operazione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un vasto quantitativo di materiale sanitario e dispositivi medici, presumibilmente utilizzati per effettuare trattamenti di medicina estetica. Trovate anche agende con annotazioni dettagliate che farebbero riferimento a prestazioni sanitarie non autorizzate, oltre a migliaia di euro e dollari in contanti.

L'uomo, stando alle prime verifiche, risulta sprovvisto di qualsiasi abilitazione all'esercizio della professione medica sul territorio nazionale e non è iscritto ad alcun ordine professionale competente. Le indagini ora si concentrano su più fronti: da un lato, gli inquirenti stanno cercando di accertare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda; dall'altro, sono in corso verifiche per individuare quante persone si siano sottoposte ai trattamenti estetici e, soprattutto, se tra queste vi siano individui che hanno subito effetti collaterali o danni a seguito delle operazioni.

La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei trattamenti estetici non professionali e mette in guardia i cittadini sull'importanza di affidarsi solo a personale medico qualificato e regolarmente iscritto agli albi professionali.