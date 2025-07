Bordighera più inclusiva, spunta una spiaggia riservata a disabili con difficoltà di deambulazione (Foto e video)

Una spiaggia prioritariamente riservata a disabili con difficoltà di deambulazione è stata allestita a Bordighera. La spiaggia, che si trova di fronte al sottopasso Mar Tirreno nei pressi del bar Eden, potrà essere utilizzata da cittadini e turisti fino al 31 agosto.

Un punto di primo soccorso e di balneazione assistita grazie alla presenza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia dal venerdì al lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. "E' un lavoro di squadra che voglio svolgere con professionalità e rete ligure" - afferma Matteo Amato, direttore della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e vicepresidente della federazione ligure delle Misericordie - "In questa postazione vi sarà assistenza ai bagnanti che hanno problemi di deambulazione e ci sarà un punto fisso di primo intervento per le emergenze. Qualsiasi necessità, anche di natura sanitaria, possiamo gestirla tranquillamente in questa postazione".

"Siamo particolarmente orgogliosi per aver raggiunto questo importante obiettivo" - afferma il sindaco Vittorio Ingenito durante la presentazione della spiaggia avvenuta in mattinata alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari, della polizia locale e della pubblica assistenza - "Ringrazio tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità per questo servizio. Ringrazio, inoltre, l'assessore Sferrazza che ha portato avanti con convinzione questa iniziativa, il vicesindaco Laganà, la segreteria, gli uffici, la Capitaneria di Porto e la Croce Azzurra Misericordia".

Un servizio voluto dall'Amministrazione comunale, in particolare dall'assessore Martina Sferrazza. "Sono orgogliosa e soddisfatta di aver realizzato insieme ai miei colleghi e agli uffici, che ringrazio per aver creduto in me e in questo progetto, questa spiaggia. Spero che sia un punto di partenza" - commenta l'assessore Martina Sferrazza - "Sarà utile per i disabili ma anche per gli anziani che hanno difficoltà di deambulazione. Spero che questo servizio possa essere d'aiuto a molte persone".

Un servizio che verrà migliorato nel tempo per far ottenere a Bordighera la Bandiera Lilla. "Andremo a migliorare il servizio" - aggiunge il vicesindaco Marco Laganà - "Dalla prossima stagione andremo a installare anche una toilette con una gabina doppia con servizio di spogliatoio e servizio igienico. Pensiamo di realizzare un'altra spiaggia verso il confine con Vallecrosia".

"Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutta l’Amministrazione comunale di Bordighera, in particolare all’assessore Martina Sferrazza, al vicesindaco Marco Laganà e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e all’apertura della nuova area di primo soccorso e di supporto per le persone con disabilità in spiaggia" - dichiara il consigliere regionale Walter Sorriento - "Si tratta di un passo importante per la nostra città, un intervento concreto che migliora l’accessibilità e rappresenta una visione condivisa di inclusione. È un punto di partenza reale, che auspichiamo possa essere ampliato e replicato in futuro a beneficio di tutta la comunità. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una Bordighera sempre più inclusiva, fino a raggiungere l’ottenimento della Bandiera Lilla, simbolo di accessibilità e attenzione verso tutti".