Sanremo, terminati i lavori ai Tre Ponti: al via i parcheggi a pagamento dalle 8 alle 18

Conclusi i lavori effettuati da Rivieracqua in strada Tre Ponti, a Sanremo, comprensivi anche della segnaletica orizzontale: entrano quindi in vigore la disciplina degli accessi e la tariffa oraria per i parcheggi delle auto. All’inizio della strada è ora presente una postazione, con il personale che regolamenta gli ingressi alla strada, evitando intasamenti legati alla presenza di troppe vetture.

Per i parcheggi delle auto, da oggi fino al prossimo 31 agosto, è in vigore la tariffa oraria di 0,50 euro. Il pagamento, tramite i due parcometri allestiti lungo il tratto di strada, è previsto solo nella fascia compresa tra le ore 8 e le 18. La tariffa sarà finalizzata alla copertura dei costi di gestione.

Saranno derogati dal pagamento i residenti di strada Tre Ponti e i residenti di corso Mazzini (civici 52-54, 56, 58-60 e 62) ai quali, a seguito di una specifica richiesta da inoltrare al Comune, sarà rilasciato un pass gratuito valido per un’autovettura ogni nucleo familiare.