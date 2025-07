Fiamme nei boschi dell’entroterra: incendio a Triora, sul posto anche l'elicottero

È una giornata di fuoco per l’entroterra dell’Imperiese, dove si registra un incendio boschivo in corso a Triora. Le fiamme sono divampate in una zona impervia del territorio comunale e al momento le operazioni di spegnimento coinvolgono una squadra di terra e una squadra aerea, coordinate da un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento).

Nel frattempo, altri due incendi che si erano sviluppati nel pomeriggio nella provincia di Imperia, a Castelvittorio e Chiusavecchia, sono entrati nella fase di bonifica. Le fiamme in entrambi i casi sono state domate grazie al pronto intervento delle squadre antincendio, e si sta procedendo al monitoraggio del terreno per scongiurare eventuali riprese.

Le cause dei tre roghi sono ancora da accertare. Le alte temperature, il vento e la siccità di questi giorni rendono particolarmente delicata la gestione degli incendi, e la Protezione Civile raccomanda la massima attenzione.