Sergio Scibilia lascia la dirigenza provinciale di Confesercenti: "Una scelta sofferta ma il mio 'timer' ha detto fermati"

Sergio Scibilia ha rassegnato le dimissioni dalla dirigenza provinciale di Confesercenti: “Una scelta sofferta, ma necessaria per motivi personali e per la necessità di dedicare più tempo alla mia professione e alla mia famiglia. E’ stata una esperienza che mi ha dato tanto a cui ho dedicato energie, passione, che mi ha permesso di conoscere persone magnifiche e scoprire realtà incredibili".

Le associazioni di categoria operano con grandi difficoltà, con un quadro economico del settore commerciale molto complicato ed in forte crisi, con la unica prospettiva di crescita nel comparto turistico: "Bisogna operare ogni giorno - prosegue Scibilia - con l’associato al nostro fianco, con cui crescere e alimentare Il senso di appartenenza. Per fare tutto ciò ci vuole un 'fisico bestiale', oggi per me il timer ha detto: fermati. Lascio orgoglioso del contributo che ho potuto dare, di quanto ho ricevuto da una squadra di collaboratori capaci, disponibili, che mi hanno supportato e sopportato. Grazie a tutti loro".