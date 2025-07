Caldo asfissiante e firma del protocollo per la salute e la sicurezza: la soddisfazione dei sindacalisti della Uil

"Il protocollo si è reso necessario per andare incontro alle esigenze di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori maggiormente esposti come edilizia, agricoltura, settore florovivaistico": lo hanno detto Marco De Andreis, coordinatore territoriale Uil Liguria per l’Imperiese e Davide Onesti, segretario regionale con delega all’Imperiese di Uila Uil Liguria, dopo la firma del protocollo tra Prefettura, Uil, Cisl, Cgil, e parti datoriali riferibili ad artigianato, commercio, industria e cooperazione per rafforzare la normativa sui rischi legati al rischio calore in vista della stagione estiva che si sta rivelando eccessivamente torrida.

"Si è acquisita nel contesto l’ordinanza n.1/2025 della Giunta Regionale e si sono rafforzate, con questa azione, le misure di prevenzione, l’organizzazione del lavoro, le pause, il vestiario idoneo ad affrontare la calura nell’ambito lavorativo. Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro è necessario effettuare una rotazione nei turni tra i lavoratori esposti e pause frequenti in ore ombreggiate. Rimane l’obbligo di evitare di lavorare all’esposizione delle radiazioni solari e alla calura tra le 12,30 e le 16”.