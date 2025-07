Cantautorato italiano, ai giardini Lowe torna "E…state in Tenco – Bordighera d’Autore" (Foto e video)

Due serate di musica e cultura, con un focus sulla canzone d'autore italiana, ai giardini Lowe. L'1 e il 2 agosto tornerà "E…state in Tenco – Bordighera d’Autore". Saranno Tricarico e Irene Grandi con Leo Di Dante i protagonisti degli appuntamenti nella suggestiva scenografia del giardino di via Vittorio Veneto.

La rassegna musicale, che prevede due serate dedicate alla canzone d'autore italiana, è proposta dall’Amministrazione comunale insieme alla Fondazione Club Tenco. "E…state in Tenco nasce per essere un evento davvero a tutto tondo e per questo sarà occasione anche per apprezzare il talento di Neno e di Acquachiara e per assistere alla presentazione di due libri. E' un investimento che ha un ritorno lentissimo. Non si può pensare e creare una rassegna e avere un ritorno immediato, è un investimento che deve avere una visione e non deve mai lasciarsi andare all'emotività o alla moda del momento" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "E’ un piacere e un onore rinnovare la collaborazione con una realtà prestigiosa come la Fondazione Club Tenco, che anche quest’anno porta a Bordighera due artisti di primo piano. Gli eventi non saranno a pagamento. E' stato preparato un sito, visitbordighera.it, che sarà operativo da oggi pomeriggio, in cui si potrà prenotare la serata. Si potrà, infatti, entrare solamente esibendo il tagliando di prenotazione. Ci sono a disposizione 400 posti a sedere e 100 in piedi. In passato abbiamo avuto degli sponsor, quest'anno no anche per poter avere libera scelta sulla selezione degli artisti. I servizi che diamo ai nostri cittadini sono frutto della tassa di soggiorno. Sono appuntamenti che vengono creati sulla base di un presupposto, un'imposta decisa con il tavolo del turismo".

Oltre ai concerti, la rassegna include la presentazione di due libri legati al mondo delle sette note come “La scatola magica di Sanremo” di Walter Vacchino e “La musica è un lampo” di Stefano Senardi. "Siamo contenti di essere di nuovo qua. Pensiamo che anche nella leggerezza che deve avere un evento estivo possa avere un livello culturale. Diversi saranno gli autori che presenteranno un libro" - dice la Fondazione Club Tenco - "Siamo felice che l'Amministrazione ci sostiene e insieme riusciamo a superare facilmente i piccoli ostacoli che si possono presentare".

Due serate, con ingresso libero su prenotazione, per vivere la grande musica d’autore italiana. Il 1° agosto il protagonista sarà Tricarico, il 2 agosto, invece, Irene Grandi. "Siamo una squadra tutti" - sottolinea l'assessore Melina Rodà - "La musica, linguaggio universale, è un messaggio che arriva a tutti ed è elemento centrale nell’offerta culturale di Bordighera come testimoniano il numero, la varietà e soprattutto la qualità degli eventi e dei concerti. Abbiamo azzeccato il filone. Anche per questo abbiamo scelto che per questa edizione l’ingresso a 'E…state in Tenco' fosse libero su prenotazione: per donare ai cittadini e ai nostri ospiti momenti dove si esprimono talento e creatività. C'è un piano di sicurezza e perciò i posti hanno un limite. Gli eventi inizieranno alle 21.30. Il nostro ringraziamento alla Fondazione Club Tenco per il suo prezioso contributo alla programmazione del calendario di questa stagione estiva".

Ecco il programma completo di “E…state in Tenco – Bordighera d’Autore”:

Venerdì 1 agosto

ore 21.30 presentazione del libro “La scatola magica di Sanremo” di Walter Vacchino

ore 22 concerto di Neno

ore 22.30 concerto di Tricarico

Sabato 2 agosto

ore 21.30 presentazione del libro “La musica è un lampo” di Stefano Senardi

ore 22 concerto di Chiara Bevilacqua, aka Acquachiara

ore 22.30 concerto live in duo con Irene Grandi e Leo Di Dante.

Presenteranno le serate Massimo Schiavon e Massimo Milone.