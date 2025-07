Ospedaletti, al via il calendario delle manifestazioni estive: il programma

Dopo la tradizionale apertura con le affollatissime celebrazioni in onore di San Giovanni Santo Patrono, a Ospedaletti da oggi 1° luglio prende il via il Calendario delle Manifestazioni estive vero e proprio.

Dice Simona Cecchetto Assessore al Turismo e Manifestazioni: “Quest'anno abbiamo voluto puntare su un nuovo 'format' con una particolare attenzione all'attività fisica per ogni fascia d'età e allo svago per i più giovani. Possiamo dire che Ospedaletti quest'estate si trasforma in una sorta di villaggio-vacanze con lezioni di yoga, acquagym, balli di gruppo, risveglio muscolare, pilates, musica con dee-jay per i più giovani, per accogliere e far divertire chiunque e gratuitamente: tutti gli eventi, tranne quelli enogastronomici, sono liberi e senza bisogno di prenotazione”.

Proprio oggi, come succederà per ogni martedì sino a fine agosto, la scuola di danza Happiness di Ospedaletti propone il suo programma “E...state in forma” con i 'balli di gruppo' in piazza IV Novembre dalle h.21, programma che comprende ogni lunedì una seduta di yoga sul Piazzale al Mare dalle h.8. il mercoledì sempre sul Piazzale al Mare alle h.8 'risveglio muscolare', ogni martedì e giovedì Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio dalle10.30, e il venerdì in piazza IV Novembre eventi a rotazione dalle h.19.

Tra gli appuntamenti fissi settimanali, figurano anche il mercatino di artigianato e aziende agricole 'I colori dell'Arte' a cura dell'associazione culturale Amici della Musica e delle Arti sulla pista ciclabile ogni martedì dalle h.18; antiquariato-collezionismo-modernariato a cura di 'Antico Doc' un sabato al mese dalle h.8 alle h.19 in corso Regina Margherita; i giochi gonfiabili (a pagamento) in piazza Europa e le attrazioni per bambini nei pressi de La Piccola.

Del Calendario Estivo in questa prima settimana di luglio vanno segnalati questi appuntamenti tutti con inizio alle 21,30: giovedì 3 'Stelle sul Mare – Luna e stelle d'estate' a cura dell'associazione Stellaria sul Piazzale al Mare; venerdì 4 'Musica in Pista' con Dj Mercuryo alla consolle sulla Pista Ciclabile; sabato 5 'Musica in Piazza' in piazzetta Sant'Erasmo con Vitaliano Gallo e Maria Cristina Noris in un omaggio live al maestro Luciano Pavarotti nel 90esimo anniversario della sua nascita; e infine domenica 6 presso l'Auditorium comunale il primo appuntamento della rassegna letteraria 'E' tempo di libri' in collaborazione con la libreria Ubik di Sanremo e Divani&Divani di Sanremo, con ospite lo scrittore Massimo Polidoro che presenta 'Una vita ben spesa' (ed. Mondadori).