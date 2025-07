Sanremo: notizie e dichiarazioni Rai sul futuro del Festival, l'Amministrazione per ora non commenta

L'Amministrazione comunale non intende commentare quanto è emerso nelle ultime ore in relazione alle dichiarazioni della Rai sul futuro del Festival di Sanremo, visto che la commissione di valutazione sta procedendo all’esame della domanda di partecipazione presentata da Rai a seguito della manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione, in chiaro, del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028 (con eventuale proroga per un massimo di due anni).

La commissione di valutazione ha preannunciato che chiuderà i lavori entro la fine di questa settimana, per poi rendere noti i risultati.