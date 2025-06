Passaggio delle cariche per il Lions club Sanremo Host (foto)

Sabato 28 giugno il Lions club Sanremo Host, alla conclusione dell’anno sociale, ha celebrato il Passaggio delle cariche al Golf Club Sanremo, secondo la tradizione, con il passaggio della campana tra la Presidente uscente Loredana Maletta e del neo presidente Giorgio Cravaschino alla presenza del Governatore Vincenzo Benza, socio del Club.

Una serata svoltasi all’insegna della solidarietà, della progettualità, della comunicazione che coinvolge i soci a fare, a costruire, a realizzare buoni ed utili services già parzialmente anticipati nel corso della serata da Giorgio Cravaschino stesso considerata la celebrazione del 70esimo anno di fondazione del Club.

Dopo l'intervento della nuova cerimoniera Silvana Fassio, con la lettura del codice etico, della vision e della mission Lion e l’ascolto degli inni è iniziata una splendida cena.

Sono stati consegnati nel corso della serata anche 8 Melvin Johns ad altrettanti soci del nostro Club.

Prima del taglio della torta sono stati ringraziati gli ospiti presenti, tra cui alcuni soci del Club gemello, nonché molti amici del nuovo Presidente Giorgio Cravaschino, la Presidente uscente ha ringraziato il Consiglio uscente per il lavoro svolto con tanto entusiasmo e si è poi dato inizio al vero e proprio formale del distintivo dal Presidente uscente al nuovo Presidente.

Nel corso della serata il nuovo Presidente ha tenuto il suo discorso di inizio mandato, per sottolineare le linee guida della sua presidenza. Fondamentali alcuni passaggi del suo discorso: “Il nostro motto We Serve non deve mai venire meno, con la mia esperienza e le capacità di un ottimo gruppo che si è formato riusciremo a realizzare un anno sociale ricco di iniziative e di splendidi services, proseguendo al meglio rispetto a quanto è già stato effettuato negli anni precedenti e festeggiando il 70esimo anniversario di fondazione del Club”.

Dopo il gentile omaggio alle signore del tavolo presidenziale, le fotografie di rito e tutti gli altri convenevoli sono stati presentati tutti i membri del consiglio con i relativi ruoli e con l’assegnazione della spilla.

Nel corso della serata è stata presentata e venduta una maglietta che rappresenta il passaggio di consegna dei Governatori che domenica hanno iniziato un percorso a piedi sulla ciclabile da Ventimiglia ad Arenzano (confini marini del Distretto 108 Ia3) quale raccolta fondi per i bambini affetti da cancro pediatrico tramite la nostra Fondazione.

Si prospetta un anno emozionante e ricco di iniziative ma soprattutto di solidarietà perché “We serve”.