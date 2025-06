Cna Imperia celebra il made in Italy a Spoleto con Igor Grigoletto (foto)

In occasione del prestigioso Festival dei Due Mondi, CNA Imperia è orgogliosa di annunciare la partecipazione dell’artista Igor Grigoletto, recentemente nominato Presidente di Mestiere Artistico e Tradizionale di CNA Imperia, alla mostra temporanea “Sportine”, ospitata presso il Canasta in piazza della Libertà 14 a Spoleto.

L’artista ligure, con radici a Sanremo (classe 1972), ha studiato presso l’Istituto d’Arte di Imperia e l’Accademia Albertina di Torino. Con un percorso che spazia dal vetro in stile Tiffany alla pittura, fino alle sue celebri sportine – antichi fiscoli oleari – Grigoletto fonde arte e artigianato per raccontare la memoria collettiva di un’intera cultura produttiva

Attraverso le sue opere, Grigoletto trasforma gli antichi fiscoli oleari – i tradizionali dischi di fibre intrecciate utilizzati nella produzione dell’olio d’oliva – in potenti simboli dell’identità italiana. Ogni filo, ogni trama racconta la storia del lavoro umano, della fatica, del legame inscindibile tra uomo e natura. “Il vero artigianato artistico non è mai solo tecnica, ma memoria e visione. Ogni oggetto che creiamo, ogni opera che nasce dalle mani, custodisce un sapere che affonda le radici nei secoli. Questo è il nostro patrimonio più prezioso”, ha dichiarato Grigoletto.

L’esposizione, visitabile fino al 31 agosto, è un inno al Made in Italy più autentico, quello che nasce dai territori, dal saper fare tramandato, dalla bellezza che sa parlare un linguaggio universale. Non a caso, il lavoro sulle Sportine è stato recentemente celebrato anche dalla rivista internazionale “The Unique” ed è approdato fino al Padiglione Italia a Expo Osaka 2025, quale esempio di eccellenza italiana.

“Fare arte, per me, significa trasformare la memoria in forma, la materia in racconto, il lavoro in bellezza. L’artigianato artistico italiano è un gesto antico che sa parlare al futuro, e nelle Sportine ritrovo quell’intreccio di mani, storia e territorio che ci rende unici. Il Made in Italy vive in ogni piccolo gesto del saper fare, dall’olio EVO alla Taggiasca, fino al più invisibile dettaglio tessile. Difenderlo è un dovere morale, custodirlo è la nostra responsabilità”, ha sottolineato con forza Grigoletto, portando con sé anche la voce di CNA Imperia, da sempre impegnata nella promozione e salvaguardia del patrimonio culturale e produttivo del territorio.

“Avere nella nostra associazione imprenditori-artisti come Igor Grigoletto, ribadisce Luciano Vazzano, Direttore CNA Imperia, significa testimoniare concretamente il valore del Made in Italy: non un'etichetta, ma una cultura del fare che nasce nei territori, e parla al mondo. In CNA Imperia ci impegniamo ogni giorno per sostenere chi con passione e competenza tramanda e innova. L’artigianato artistico non è solo economia, ma patrimonio immateriale, identità, eccellenza. Mostre come quella di Spoleto dimostrano che la tradizione, se ben guidata, può essere la chiave per conquistare nuovi mercati e valorizzare prodotti simbolici come il nostro olio, l’oliva Taggiasca e la bellezza fatta a mano, che da sempre distinguono l’Italia nel mondo.”

Con questa presenza d’eccellenza a Spoleto, CNA Imperia conferma il suo ruolo di promotore attivo del talento e della creatività artigiana, in Italia e all’estero, laddove l’arte si fa ambasciatrice di un’identità profonda, radicata nella storia e capace ancora oggi di parlare al futuro.