Apre oggi a Triora la mostra de “Il Sorriso della Bagiua”, il fumetto folk horror di Andrea e Alessandro Scibilia (Foto)

Da oggi fino al 30 agosto 2025, presso il Museo di Triora di Palazzo Stella, sede del MES – Museo Etnostorico della Stregoneria, è visitabile una mostra dedicata a “Il Sorriso della Bagiua”, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia.

La storia

Nato da un’idea di Andrea Scibilia e dalla matita di Alessandro Scibilia, “Il Sorriso della Bagiua” è una storia a fumetti di genere folk horror, ispirata al celebre processo alle streghe di Triora del 1587.

Il primo albo, “Nox Profunda”, è stato pubblicato nel 2004 da Innovation Studio e Pro Triora Editore in una tiratura limitata, con copertina illustrata da Angelo Stano, storico disegnatore e copertinista di Dylan Dog.

Protagonista della storia è Diana, una bambina segnata dal trauma della morte della madre, accusata di stregoneria, e dal rifiuto del padre. La narrazione si muove tra realtà e incubo, lasciando emergere un’inquietante permeabilità tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Nel 2005 esce lo speciale “Interludium”, un albo di 10 tavole che racconta una breve ma intensa discesa nell’abisso del trauma: Diana, ora sola e lontana da Triora, viene imprigionata e costretta all’abiura nella chiesa di San Giorgio a Montalto Ligure.

“Il Sorriso della Bagiua” avrebbe dovuto proseguire con una nuova serie ambientata nei borghi dell’estremo Ponente ligure, destinata alla pubblicazione in Italia e in Giappone grazie a un editore legato al Dynamic Group di Go Nagai (creatore di Mazinga e Goldrake). Il progetto, però, non vedrà mai la luce, rimanendo in sospeso a causa dei nuovi impegni di Alessandro con Sergio Bonelli Editore.

La mostra

La mostra presenta una selezione delle tavole più suggestive della serie, tra cui numerosi materiali inediti, e offre al pubblico la possibilità di immergersi in una storia sospesa tra superstizione e incubo, ispirata a fatti reali e narrata attraverso tavole inquietanti e visionarie.

Gli autori

Andrea Scibilia è fondatore e direttore creativo di Autunnonero – Folk Horror Culture e da anni lavora tra scrittura e ricerca folklorica.

Alessandro Scibilia è illustratore e disegnatore per Sergio Bonelli Editore. Dopo il suo esordio con Dampyr, ha disegnato una storia ancora inedita di Dylan Dog e una del primo speciale della collana Dampyr Color.

Il Museo di Triora è aperto con i seguenti orari:

Martedì – venerdì: 14:30 – 19:00

Sabato e domenica: 10:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00

“Il Sorriso della Bagiua” fa parte del programma estivo di Autunnonero, che comprende anche il Ghost Tour Triora e il ritorno del Ghost Tour Dolceacqua, in partenza dal 4 luglio 2025.