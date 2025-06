Serre 'gratis' tra Sanremo e Ospedaletti: un'opportunità per l'agricoltura sostenibile e progetti comunitari

Un'iniziativa di grande valore territoriale è stata lanciata tra Sanremo e Ospedaletti: la cessione gratuita di alcune serre inutilizzate, attualmente in disuso ma perfettamente riutilizzabili. Questa proposta rappresenta un'opportunità concreta per chiunque voglia investire nell'agricoltura sostenibile, promuovere il riuso o supportare progetti locali.

Le strutture, realizzate in metallo e vetro, si presentano in condizioni idonee a un immediato riutilizzo, sia per scopi agricoli che comunitari. L'offerta è chiara: le serre vengono cedute gratuitamente a fronte dello smontaggio e del ritiro a carico di chi le preleva.

Questo gesto va oltre la semplice dismissione, configurandosi come un esempio virtuoso di economia circolare. Favorisce infatti il riuso di materiali, incentiva l'agricoltura sostenibile, promuove il riciclo intelligente e offre un supporto tangibile a progetti locali di varia natura, che siano essi educativi, ambientali o produttivi.

Per tutti gli interessati a questa preziosa risorsa, è possibile contattare direttamente: Cristina Garino – cristinagarino61@yahoo.it

Un'occasione da non perdere per dare nuova vita a queste strutture e contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile del territorio.