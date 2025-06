Sanremo: ok della Giunta, il Comune affida il primo piano di Villa Zirio alla Fondazione Orchestra Sinfonica

Il Comune di Sanremo, a seguito dell'intervenuta trasformazione in Fondazione affiderà Villa Zirio, la costruzione che si trova a fianco di palazzo Bellevue e che diversi anni è stata sede dell’Assessorato al Turismo, all’Orchestra Sinfonica per l'attività istituzionale. Già tra il 2003 e il 2005 è stata attiva la convenzione tra il Comune e la Sinfonica con la concessione in uso del secondo come sede e svolgimento dell'attività amministrativa. Una convenzione rinnovata tra il 2018 ed il 2021 mantenendo invariata la concessione in uso dei locali comunali per le attività.

Il Comune, lo ricordiamo, ha concesso alla Fondazione l'utilizzo a titolo gratuito, di una porzione del Palafiori mentre a Villa Zirio si doveva insediare il Giudice di Pace, mantenendo gli uffici della Sinfonica al secondo piano. Ma, senza l’insediamento del Giudice, visto che non è stato possibile realizzare gli interventi di sistemazione ed adeguamento dell'immobile alle esigenze degli uffici giudiziari, è stata poi approvata una revisione complessiva delle funzioni di villa Zirio, edificio considerato strategico per il programma del mandato amministrativo, il cui progetto di restauro è attualmente in corso.

Formalizzato il mantenimento da parte della Sinfonica dell'uso di locali al primo piano di Villa Zirio, questo consentirà un monitoraggio diretto dello stato manutentivo dell'immobile, in previsione comunque di una futura ed importante operazione di riqualificazione. I locali saranno concessi a titolo gratuito.