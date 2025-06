Sanremo, mistero a Poggio: un cuore animale lasciato davanti all’oratorio. Il vescovo Suetta: “Una parodia blasfema e di cattivo gusto”

"Ho saputo di questo cuore, non conosco ragioni che possano giustificare o ricondurre ad atto intimidatorio o violento. Oggi è la festa del Sacro Cuore di Gesù: penso si tratti di una parodia blasfema e di cattivo gusto". Sono parole nette quelle di monsignor Antonio Suetta, vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, al ritrovamento, avvenuto oggi intorno a mezzogiorno, di un cuore – verosimilmente di origine animale – lasciato davanti all’ingresso dell’oratorio della parrocchia di Santa Margherita, a Poggio.

Un gesto misterioso e inquietante, che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto sono accorse due pattuglie della polizia e la Scientifica, impegnate a ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili. Un episodio che ha scosso la piccola comunità di Poggio, frazione collinare della città dei fiori.

"Non credo che possano esserci risvolti particolari – ha aggiunto Suetta – non era mai capitato un episodio del genere. Gli agenti stanno indagando". Lo stesso vescovo ha riferito di aver incontrato in mattinata don Alessandro Bertone, arciprete della parrocchia e cappellano del carcere di Valle Armea, che non avrebbe segnalato nulla di insolito.

Le indagini, coordinate dal commissariato di Sanremo, proseguono con l’ascolto di testimoni e persone vicine alla comunità parrocchiale. Tra i sentiti anche l’ex parroco Franco Douvant. Al momento non si esclude nessuna pista: potrebbe trattarsi di un gesto dimostrativo, un macabro scherzo o una provocazione. Gli esami scientifici chiariranno con precisione la natura del cuore, che non dovrebbe essere umano.

Il ritrovamento, proprio in coincidenza con la solennità del Sacro Cuore, ha suscitato sconcerto e preoccupazione tra i residenti. Ma il messaggio che arriva dalla diocesi è improntato alla prudenza e alla fiducia: "Attendiamo con serenità l’esito delle indagini – conclude Suetta – e ci auguriamo che si possa fare piena luce su quanto accaduto".