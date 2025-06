Arte Imperia all'assemblea nazionale Federcasa di Ancona. Il presidente Parolini: "Da noi il 70% del patrimonio è riqualificato" (Video)

Casa ed edilizia popolare da Imperia a Ancona: ARTE (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia) ha partecipato alla due giorni di assemblea nazionale di Federcasa che si è tenuta ieri, giovedì 26 giugno, al Teatro delle Muse. L'Amministratore Unico Antonio Parolini, membro della Giunta di Federcasa, ha incontrato gli altri presidenti locali delle aziende per la casa insieme a parlamentari e europarlamentari, per trattare i temi comuni. Al centro dei dibattiti il nuovo piano casa del Governo - col collegamento del Ministro Matteo Salvini -, i fondi europei e le necessità di aumentare il numero di alloggi popolari disponibili. In apertura, il saluto dei padroni di casa: il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, del Presidente ERAP Marche Saturnino di Ruscio e del presidente di Federcasa Marco Buttieri.

"Per noi - ha commentato Parolini - era doveroso essere qui, per sentire i colleghi, sentire le testimonianze e sentire anche voci del Governo e del Parlamento Europeo per sapere quali sono le misure che verranno messe in campo su questo tema. La richiesta è sempre una: risorse. Stiamo aspettando un piano casa che sia degno di questo nome, su cui il Governo sta lavorando e che metta in campo le risorse necessarie sia per riqualificare il patrimonio esistente sia per creare nuove abitazioni, perché le richieste stanno aumentando".

Imperia e la Liguria sono un esempio positivo sulla rigenerazione e l'efficientamento energetico degli alloggi esistenti. "La situazione della Liguria è come quella nazionale - ha concluso Parolini -. Abbiamo visto, dopo tantissimi anni, un aumento della domanda di edilizia popolare a cui stiamo cercando di dare una risposta. In questi anni stiamo comprando per non cementificare e dare una risposta più immediata. Per quanto riguarda la riqualificazione ho orgoglio di dire che il patrimonio provinciale è stato riqualificato completamente dal punto di vista energetico, quasi al 70%. Devo dire che è un fatto storico".