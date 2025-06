Bordighera: valorizzazione della storica struttura, due box del mercato coperto verranno messi a gara

Due box del Mercato Coperto di Bordighera saranno a brevissimo messi a gara: il bando pubblico per l’assegnazione in concessione verrà pubblicato il prossimo 9 luglio sul sito istituzionale del Comune (sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti), sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e all’Albo Pretorio informatico.

“Il nostro progetto per la valorizzazione della storica struttura di piazza Garibaldi va avanti e - commenta l’Assessore al Commercio Martina Sferrazza - dopo l’apertura del nuovo mercato Campagna Amica al centro del piano terra, viene data la possibilità agli operatori eventualmente interessati di inaugurare due nuovi punti vendita e arricchire ulteriormente l’offerta. Tutti insieme, Amministrazione e privati, possiamo e dobbiamo lavorare in sinergia per il nostro mercato coperto sviluppandone in misura sempre maggiore il ruolo come promotore dell’eccellenza dei prodotti del territorio e come luogo di socialità e convivialità”.

I box che saranno oggetto del bando si trovano al piano terra del mercato coperto e hanno rispettivamente una superficie di mq. 20,82 e di mq. 21,43.