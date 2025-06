Bordighera: martedì scorso la tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne del Lions Club Capo Nero Host

Si è svolta martedì scorso la tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne tra il presidente uscente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, Marco Zagni ed il nuovo presidente, il dott. Silvano Croese.

Come anteprima della cerimonia, il club ha insignito il neopresidente della più importante onorificenza del Lions Club, la Melvin Jones Fellow, per i meriti acquisiti nel servizio ai più bisognosi in più di 30 anni di appartenenza al Club. Zagni ha ricordato le numerose e proficue attività di servizio svolte durante la sua presidenza, presentando le qualità del suo successore. Croese, come nuovo presidente, ha invitato tutti i soci alla collaborazione per la migliore riuscita del prossimo anno lionistico, anticipando alcuni dei servizi che proporrà al club, restando sempre pronto ad accogliere le migliori proposte dei soci.

Con lo scambio delle spille di president e past-president si è formalizzato il passaggio delle consegne. Infine con il colpo di martelletto sulla tradizionale campana, scandito da Croese, si è chiusa una piacevole serata conviviale.