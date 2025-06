Ventimiglia: ruba alimentari ed alcolici dal Carrefour, marocchino di 43 anni arrestato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno arrestato, in flagranza di reato, un marocchino di 43 anni, senza fissa dimora ed irregolare in Italia, per aver messo a segno una rapina all’interno del ‘Carrefour’ di via Roma.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e al personale addetto alla sicurezza del supermercato, era entrato nottetempo, trattenendosi per diverso tempo tra le corsie di scaffali. E’ stato notato dal personale addetto alla vigilanza, mentre nascondeva in uno zainetto diversi prodotti alimentari ed alcolici (11 bottiglie di birra), 13 confezioni di tonno e insalate ed altro, per un valore commerciale di 86 euro). Si è allontanato verso l’unica via di uscita dell’esercizio, ovviamente senza pagare.

L’uomo è stato fermato dal vigilante ma ha reagito con violenza spintonando con forza l’addetto, provocandogli alcune lesioni per poi cercare di darsi alla fuga, azione resa vana dal primario intervento dello stesso addetto e dei poliziotti intervenuti. La refurtiva recuperata è stata prontamente restituita agli addetti alle vendite dell’esercizio pubblico.

In Tribunale ad Imperia è stato giudicato per direttissima ed ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa.