Bordighera: il prossimo 30 giugno parte l'ultimo corso di preparazione alla nascita per mamme e papà

Partirà il 30 giugno l’ultimo corso di preparazione alla nascita (gratuito) per mamme e papà, prima della pausa estiva. Si svolgerà in orario serale, dalle 19 alle 21 a Bordighera, per facilitare la partecipazione dei papà e delle mamme che stanno ancora lavorando.

Una equipe di professionisti specializzati in perinatale accompagneranno i neo genitori in sei incontri dinamici ed interattivi, alla scoperta dei tanti aspetti che entrano in gioco in un periodo delicato e complesso quale quello della gravidanza, parto e dopo parto.

Il servizio è gratuito e a numero chiuso per facilitare la partecipazione attiva di tutti, è pertanto necessario prenotare inviando un whatsapp al 3271412875 o prenotando sul sito www.cpfamiglia.it.