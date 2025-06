Sanremo: via libera alle modifiche per una riqualificazione funzionale ed estetica di Piazza Eroi Sanremesi

Riunione questa mattina sulla variante richiesta dall’Amministrazione Comunale di Sanremo per il progetto di rifacimento di piazza Eroi Sanremesi. L’incontro ha infatti avuto per oggetto alcune modifiche della superficie della piazza. Presenti il sindaco Alessandro Mager, gli assessori Massimo Donzella e Lucia Artusi, il consigliere comunale Alessandra Pavone, dirigenti e tecnici comunali, progettisti.

La richiesta di variante ha riguardato alcune interessanti migliorie ritenute necessarie sotto il profilo funzionale ed estetico. Tra queste un incremento degli spazi del mercato ambulante, la riduzione dell’impatto della cosiddetta "vela" di ingresso del parcheggio interrato, un incremento del filare verde laterale con alberature di alto fusto che creeranno una zona gradevole e ombreggiata, alcune modifiche legate ai dispositivi antincendio del parcheggio interrato, una nuova pavimentazione in pietra locale della stradina che da piazza Eroi conduce a piazza San Siro, una riqualificazione estetica e funzionale di tutta la parte nord che sarà trattata in modo omogeneo dando continuità tra i vari spazi, infine i posti moto inizialmente previsti nell’area laterale della piazza saranno traslati in una zona adiacente al mercato annonario.

E’ stato inoltre presentato uno studio sull’illuminazione della piazza, importante sia per la sicurezza sia per una migliore valorizzazione di edifici e spazi verdi.

Ora i tecnici predisporranno un computo metrico per l’approvazione della variante.