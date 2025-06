Pre-scuola a Bordighera: già operativo per il prossimo anno scolastico

A Bordighera il pre-scuola partirà già dai primi giorni del prossimo anno scolastico 2025/2026: su input dell’Assessore Martina Sferrazza, questa mattina la Giunta ha approvato per quanto di competenza comunale le attività proposte dall’ASD Nonsolosport per attuare il servizio, che sarà interamente gestito dall’associazione, e ha autorizzato la concessione dei locali presso le strutture scolastiche.

“Ho voluto fortemente che le adempienze che rientrano nell’ambito del Comune fossero portate avanti con tempestività, in modo che le famiglie possano usufruire del pre-scuola il prima possibile. Si tratta infatti di un sostegno concreto che permette ai genitori di assolvere ai propri impegni lavorativi, che non sempre coincidono con gli orari scolastici, con la certezza che i bambini sono in un ambiente protetto.” È il commento dell’Assessore Sferrazza. “E’ importante che Comune, Istituto Comprensivo e le associazioni del territorio cooperino a sostegno della comunità e credo che, anche in questo caso, la sinergia abbia portato a un fondamentale risultato. Ringraziamo il dirigente dottoressa Tiziana Montemarani per la collaborazione proattiva in quest’anno: collaborazione che siamo certi continuerà in futuro.”