Vallebona: 'Sguardi oltre la valle', venerdì prossimo l'inaugurazione della mostra diffusa con gli sguardi di Gloria Siccardi

'Sguardi oltre la valle' è la mostra diffusa scaturita dall'incontro con la comunità di Vallebona e resa possibile dalla partecipazione attiva degli stessi abitanti. Voci, memorie ed emozioni si sono intrecciate, sono state raccolte e tessute insieme dando vita ad una narrazione corale che accompagna i visitatori tra i carugi del centro storico. I racconti personali sono diventati un'esperienza condivisa.

Il percorso espositivo conduce negli otto luoghi della memoria collettiva e diventa occasione di conoscenza e riflessione sull'identità del luogo e le sue radici. La mostra si pone come un ponte tra passato, presente e futuro e guarda alla valorizzazione e conservazione della memoria come bene comune e patrimonio culturale da proteggere per trasmettere alle generazioni che verranno. L'installazione centrale è composta da 30 fotografie con gli sguardi catturati da Gloria Siccardi. Occhi sinceri attraversati dal tempo che hanno visto passare la storia e sono qui, tutti insieme, a testimoniare la bellezza e l'importanza della vita vissuta.

L'inaugurazione è per venerdì alle 18 in piazza Marconi da u foegu.