'TaxiTerapia – Memorial Guido D’Ambrosio': un successo di emozioni, motori e umanità a Bajardo (foto)

Una giornata indimenticabile, carica di emozioni, sorrisi e inclusione: si è conclusa con grande successo la sesta edizione di TaxiTerapia – Memorial Guido D’Ambrosio, l’evento promosso dalla Fondazione Ferrara, gestore della Comunità Alloggio “Antonio Taggiasco” di Bajardo, in collaborazione con la XRT Scuderia, il Comune di Bajardo, le Residenze del Sollievo di Apricale e Bajardo, e con la partecipazione delle associazioni “L’Amore è” di Bordighera e Polisportiva Integrabili Sanremo.



Nel pomeriggio di domenica 22 giugno, il borgo di Bajardo si è trasformato in una festa a cielo aperto, dove passione per i motori, inclusione sociale e memoria si sono unite in un momento di condivisione autentica. Gli Ospiti delle strutture, insieme ai ragazzi delle associazioni, hanno vissuto l’emozione di salire a bordo delle auto storiche da rally, diventando “copiloti per un giorno” grazie alla generosità e professionalità dei piloti della XRT Scuderia, veri protagonisti di questo progetto. A rendere l’atmosfera ancora più speciale sono stati i momenti di incontro tra generazioni, famiglie e realtà associative del territorio.



«È stata una giornata meravigliosa, che ha toccato il cuore di tutti noi» – dichiara Teresa Marco, Presidente della Fondazione Iolanda Ferrara. «TaxiTerapia non è solo un evento, ma un messaggio potente di umanità e inclusione. Ringrazio di cuore tutti i volontari, i piloti, gli operatori e le famiglie che hanno reso possibile questa magia. Ogni anno cresciamo, ogni anno lasciamo un segno, e questo ci sprona a continuare con ancora più entusiasmo».



Commosso il commento di Alessandro D’Ambrosio, Vicepresidente della Cooperativa TE.MA. e ideatore del progetto insieme a Kevin Hegyes, Presidente della Scuderia XRT:

«TaxiTerapia è nato da un’idea semplice: portare un sorriso, offrire un’esperienza nuova a chi spesso non ha l’occasione di viverla. Ma per me è anche molto di più: è un momento profondamente personale, perché il memorial è dedicato a mio padre, Guido D’Ambrosio. Ogni edizione è un tuffo nel cuore, un ricordo che si rinnova con commozione e orgoglio. Vedere oggi le emozioni negli occhi dei ragazzi e degli anziani è il segno che stiamo camminando nella direzione giusta. Grazie a tutti coloro che credono in questo progetto e lo rendono reale, anno dopo anno».



A portare il saluto istituzionale, con grande vicinanza e partecipazione, il Sindaco di Bajardo, Remo Moraglia, e l'assessore al turismo Daniela Martini, da sempre attenti e presenti alle iniziative che valorizzano il territorio e promuovono il benessere della comunità.



Un ringraziamento speciale arriva anche da Oscar Capossela, Direttore della Cooperativa TE.MA.: «Voglio esprimere un profondo grazie a tutto il personale delle nostre strutture per l’impegno, la dedizione e la cura dimostrati durante questa giornata. TaxiTerapia è la dimostrazione concreta di come il lavoro di squadra, la sensibilità e la professionalità possano trasformarsi in esperienze indimenticabili per i nostri ospiti e per l’intera comunità».



La comunità di Bajardo ha risposto con entusiasmo e calore, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il legame tra territorio, solidarietà e memoria. Il ricordo di Guido D’Ambrosio, a cui è dedicato l’evento, ha accompagnato ogni momento della giornata, come simbolo di passione e generosità.



L’appuntamento è già fissato per l’estate 2026, con nuove emozioni, nuovi copiloti e lo stesso spirito che ha reso TaxiTerapia una delle iniziative più sentite e partecipate del panorama sociale e motoristico del Ponente ligure.