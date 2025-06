Sms truffa sui cellulari dei residenti della nostra provincia: Asl 1 "Noi non mandiamo messaggi, fate attenzione!"

Nuovi tentativi di truffe telefoniche ai danni di residenti sul territorio di Asl 1 Imperiese. Si tratta di un messaggio sms inviato da un numero di cellulare (vedi allegato) nel quale si invita l'utenza a telefonare ad un numero per comunicazioni che la riguardano.

Asl 1 invita i cittadini a non dare alcun seguito a tali richieste e a informare le forze dell'ordine. L'azienda sanitaria locale ha confermato di non inviarre sms e non eseguire telefonate di questo tenore, oltre a non richiedere dati personali e sensibili e invio di denaro.