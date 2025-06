Decesso di neonato a Imperia: ASL1 avvia indagine interna e informa l'Autorità Giudiziaria

Un tragico evento ha scosso l'ospedale di Imperia nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, quando un neonato è deceduto improvvisamente. In seguito al drammatico accaduto, l'ASL1 ha immediatamente avviato un'indagine interna per fare piena luce sulla dinamica dei fatti, fornendo contestualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Si è trattato di un evento inaspettato, e l'ASL1 ha confermato la propria piena collaborazione con la magistratura per tutti gli accertamenti del caso. Nella mattinata odierna è stata eseguita l'autopsia, i cui esiti sono ora attesi per chiarire le cause del decesso. Al termine degli accertamenti, la salma del piccolo sarà riconsegnata alla famiglia.

L'ASL1 ha espresso il proprio più profondo cordoglio ai familiari, vicina nel terribile lutto che li ha colpiti.