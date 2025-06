'Un Paese di Sapori' a Bordighera: modifiche alla viabilità nella città alta

In occasione della manifestazione ‘Un Paese di Sapori’ in programma il 26 e 27 giugno in paese alto di Bordighera, sono stati disposti i seguenti provvedimenti.

Giovedì 26 giugno 2025, dalle ore 18.00 alle ore 1.00 del 27 giugno 2025, e venerdì 27 giugno 2025, dalle ore 18.00 alle ore 1.00 del 28 giugno 2025, saranno istituiti:

- il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza della Maddalena (sosta ambulanza e mezzo antincendio); Via Circonvallazione da Via Al Capo a Via XX Settembre (area manovra e centro di raccolta); Via Circonvallazione (da Via Al Capo a Via dei Colli) area manifestazione;

- il divieto di transito in Via Circonvallazione da Via Al Capo a Via dei Colli, con posizionamento agli accessi di mezzi della Protezione Civile e Polizia Locale;

- Il doppio senso di circolazione in Via Al Capo, tra il piazzale Otto luoghi e Via Circonvallazione, per permettere l’accesso alla zona ZTL agli autorizzati.