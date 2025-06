Sanremo: cambia la guida dell'associazione 'I deplasticati', Barbara Blengino passa la presidenza a Manuela Galli

Cambia la guida dell’associazione “I Deplasticati” realtà nata a Sanremo nel 2019 e da allora attiva sul territorio con iniziative concrete di sensibilizzazione, educazione ambientale e cittadinanza attiva. Dopo anni di dedizione e impegno, la presidente uscente Barbara Blengino passa il testimone a Manuela Galli, nuova presidente dell’associazione. Accanto a lei, entreranno a far parte del nuovo direttivo Annabella Beldin, Simona Calsamiglia, Marica Martini e Sara Tonegutti, figure già coinvolte nelle attività dell’associazione e da tempo impegnate in ambito ambientale.

Nel corso di questi anni, “I Deplasticati” hanno promosso campagne di sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica, organizzato pulizie di spiagge e sentieri, quartieri cittadini, offerto percorsi educativi per adulti e bambini, e attivato progetti innovativi legati anche all’alimentazione sana e sostenibile, spesso in collaborazione con enti pubblici, scuole e altre associazioni del territorio. Il nuovo direttivo si è già messo all’opera: per l’estate 2025 sono previste diverse iniziative di sensibilizzazione ambientale, in particolare sulle spiagge, con laboratori, momenti informativi e azioni simboliche rivolte a residenti e turisti.

“L’associazione - ha dichiarato la nuova presidente Manuela Galli - continuerà a essere una voce attiva sul territorio, con uno sguardo aperto al futuro e un’attenzione costante all’ambiente, alla salute e all’educazione delle nuove generazioni”.