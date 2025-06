Carpasio: tutto pronto per accogliere i turisti, posizionata la cartellonistica dal Comune

Tutto pronto a Carpasio per accogliere i turisti dopo il posizionamento della nuova cartellonistica a cura del Comune e la piantumazione di fiori ed erbe officinali a cura della nuova associazione formata da cittadini volenterosi con lo scopo di far conoscere le bellezze della Valle Carpasina e dei suoi luoghi incontaminati come il percorso delle Trunette con i suoi laghi ed acque cristalline.