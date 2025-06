Sanremo, il Partito Democratico verso il congresso: dimissioni di Quesada e reggenza transitoria guidata da Rosanna Brun

Domenica 22 giugno alle ore 21 a Sanremo, presso la Società Operaia in Via Corradi, si è svolta l’Assemblea Provinciale del Partito Democratico, convocata con il seguente Ordine del Giorno “Presa d’atto dimissioni Segretario Provinciale e provvedimenti conseguenti”.

La Presidente dell’Assemblea Provinciale Rosanna Brun ha introdotto la discussione ringraziando Cristian Quesada per il lavoro svolto durante i 4 anni in cui ha ricoperto l’incarico di Segretario Provinciale, i vari e diversi risultati di crescita conseguiti, la assidua e capillare presenza in tutta la provincia, dalle località della costa fino ai borghi delle valli più isolate.

Poiché le dimissioni presentate da Cristina Quesada sono un atto dovuto ai fini degli accordi tra i soggetti che hanno dato vita alla nuova maggioranza che oggi governa Vallecrosia, connotata da una intesa civica e non da accordi politici, rappresentano un gesto tanto più apprezzato e necessario nella logica della prosecuzione delle attività politiche e della identità stessa del Partito Democratico.

Per la Assemblea Provinciale convocata si tratta, pertanto, di una presa d’atto.

La Presidente, inoltre, propone all’Assemblea Provinciale la formula per una gestione transitoria scaturita dalle consultazioni informali, da lei stessa avviate con gli esponenti delle varie aree, non appena pervenute le dimissioni del Segretario Provinciale.

La proposta per la transitorietà, accolta dall‘Assemblea Provinciale, è così articolata : una “reggenza” coordinata dalla Presidente Rosanna Brun (con ruolo di garante), affiancata da Francesco Minazzo, Marco Bagnasco e Donatella Albano, cui viene affidato il compito di “traghettare” il Partito Democratico provinciale fino al congresso e, pertanto, fino alla elezione del nuovo Segretario Provinciale.

Tale “reggenza” ha una composizione particolarmente significativa per rappresentanza territoriale e di genere, per esperienze e competenze, per varietà di generazioni, per autorevolezza e affidabilità. E’ stata accolta con adesione unanime e con l’auspicio che possa fornire un contributo fattivo allo svolgimento del congresso (la cui competenza fa capo alla apposita Commissione Congressuale, già insediata e operativa, presieduta da Alessandro Leuzzi) in un clima pacato e di reale confronto sulle idee.