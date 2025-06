Il primo gay pride italiano a Sanremo nelle tavole vincitrici del premio 'Una lettura tra le nuvole'

Il primo pride italiano, che si svolse a Sanremo nel lontano 1972, è il protagonista del graphic novel vincitore del premio nazionale “Una lettura tra le nuvole”. Il titolo è “Quando a Sanremo spuntò l’arcobaleno” e la sua autrice è la sanremese Christina Olindo, fumettista e illustratrice.

Nelle due tavole viene raccontato e riprodotto fedelmente quanto accadde davanti al Casinò, dove all’interno era in corso il primo convegno di sessuologia organizzato dal CIS, il Centro italiano di sessuologia, incentrato sull’omosessualità, che all’epoca veniva trattata come una malattia. I manifestanti, appartenenti al Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano (Fuori), la prima associazione italiana per la lotta dei diritti dei gay, insieme con altri attivisti arrivati da ogni parte d’Europa tentarono di boicottare il convegno non solo manifestando all’esterno del Casinò, ma intervenendo direttamente sul palco fingendosi medici e psicologi.





Una lettura tra le nuvole: il concorso, promosso dal Corriere della sera, ha visto più di 100 partecipanti da tutta Italia, e una selezione delle tavole verrà esposta questa settimana a Fano, nelle Marche, durante l’evento culturale Passaggi Festival. La premiazione della vincitrice avverrà domenica 29 giugno alla presenza del giudice della giuria, Vanna Vinci, nome di spicco nel panorama italiano e internazionale dei graphic novel.