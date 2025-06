NextGen Riviera: nasce a Sanremo il nuovo hub per l’innovazione e l’imprenditoria giovanile (Foto e video)

E’ stato inaugurato questa mattina NextGen Riviera, lo spazio dedicato all’innovazione, all’impresa giovanile e alla creatività promosso dal SEICPT Imperia nella nuova sede di Sanremo, presso il Mercato Annonario, primo piano, Via Martiri Della Libertà 15.

NextGen Riviera nasce come un incubatore di impresa pensato per accompagnare i giovani nella trasformazione delle loro idee in progetti concreti, sostenibili e radicati nel territorio, si tratta di uno spazio dinamico in cui sviluppare il proprio potenziale imprenditoriale.

L’iniziativa si rivolge a diversi ambiti produttivi, con una particolare attenzione al settore delle costruzioni, dell’artigianato evoluto, della sostenibilità e dell’economia digitale, offrendo strumenti concreti per costruire percorsi di crescita personale, professionale e imprenditoriale.

All’interno di NextGen Riviera saranno disponibili postazioni di lavoro, connessione internet ad alta velocità, una sala riunioni e dispositivi condivisi. I giovani imprenditori potranno inoltre beneficiare di servizi di supporto e mentoring, anche in collaborazione con lo sportello start-up di Confindustria gestito con il supporto dello Studio Parolini Società Benefit. Saranno offerti anche servizi di assistenza per la partecipazione a bandi e l’attivazione di corsi di formazione specifici pensati su misura.

Gli obiettivi di NextGen Riviera sono:

- facilitare l'accesso al lavoro autonomo per giovani 18-39 anni;

- sostenere startup innovative e microimprese locali;

- offrire spazio per apprendere e collaborare;

- attivare percorsi di inclusione socio-lavorativa.

I destinatari del progetto sono:

- neodiplomati e studenti universitari,

- giovani disoccupati con attitudini creative;

- professionisti e free lance emergeti;

- ex studenti del SEI CPT e benificiari di misure formative

Per accedere allo spazio co working, si dovrà presentare una candidatura formale: una domanda motivazionale con la descrizione del progetto e del periodo richiesto. I progetti verranno esaminate da una commissione composta da membri del SEI CPT, del Comune di Sanremo, da ANCE, dei sindacati e da professionisti di comprovata esperienza. L’accesso allo spazio sarà gratuito per i progetti selezionati ed è previsto per un periodo di 6 mesi, rinnovabile fino a 24 mesi. La possibilità si estende per tutti coloro di età compresa tra i 18 e i 39 anni.

Tutte le informazioni e i requisiti per presentare la candidatura sono disponibili sul sito ufficiale www.seicpt.it, oppure scrivendo a nextgenriviera@seicpt-imperia.it.

Commenta il Presidente del SEI CPT di Imperia, Andrea Veneziano: "Con NextGen Riviera, il SEICPT rafforza la propria missione al fianco delle nuove generazioni, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Sanremo, che ha concesso in uso i locali destinati a iniziative di startup e coworking. Un’azione che unisce formazione, accompagnamento al lavoro e promozione dell’iniziativa personale, in sinergia con istituzioni, imprese, associazioni e realtà del territorio. Un’opportunità concreta per costruire il proprio futuro, rimanendo nella propria terra, ma con una visione internazionale ed orientata all’innovazione".

"Con NextGen Riviera diamo un segnale concreto di fiducia nei giovani e nel futuro del lavoro. Come parti sociali sindacali crediamo fortemente nel valore dell’inclusione, della formazione e dell’accesso alle opportunità – afferma Luca Vosilla, vice presidente del SEI CPT, che prosegue - Questo spazio è il risultato di un impegno condiviso che mette al centro le persone, l’innovazione e lo sviluppo del territorio".

"Soltanto pochi mesi fa eravamo in questa stessa sede per inaugurarla, ora con NextGen Riviera la arricchiamo dando nuovo impulso e possibilità all'imprenditoria- spiega l'assessore regionale all'Edilizia Marco Scajola - Complimenti alla Scuola Edile Imperiese con la quale Regione Liguria ha instaurato una collaborazione davvero proficua a favore degli allievi che la frequentano. L'edilizia, grazie alle cospicue risorse investite in questi anni e agli interventi attivati, 70 nella sola provincia di Imperia per 19 milioni di euro, continua a crescere. A questa stiamo affiancando un'intensa attività formativa sostenuta attraverso le risorse strategiche del Fondo Sociale Europeo e portata avanti grazie al grande lavoro degli enti come SEICPT".

Dichiara il vicesindaco del Comune di Sanremo, Fulvio Fellegara: "Un passo avanti importante che mette al centro i giovani e il territorio: alcune delle fragilità del ponente sono legate al lavoro precario e all'abbandono scolastico, pertanto avere un luogo di inclusione e formazione è oggi molto prezioso. Lo spazio inaugurato oggi offre la possibilità di tentare di mettersi in proprio e sviluppare idee abbattendo i costi. Inoltre condivisione , socialità e idee viaggiano a braccetto ed arricchiscono tutti. Grazie di cuore a tutti I soggetti che lo hanno reso possibile ed un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi e ragazze che da domani potranno usufruire di questa opportunità ".

Conclude Antonio Parolini, amministratore dello Studio Parolini Società Benefit: “NextGen Riviera rappresenta una visione concreta di sviluppo, che unisce competenze, servizi e accompagnamento strategico per favorire l’autoimprenditorialità giovanile. Come Studio Parolini Società Benefit, siamo orgogliosi di contribuire a questo progetto offrendo supporto operativo e mentoring alle nuove idee imprenditoriali. Crediamo in un modello di crescita sostenibile e inclusivo, in cui le competenze si trasformano in impatto reale sul territorio”.