Teknoservice organizza una settimana di infopoint sul territorio del Bacino Ventimigliese

Teknoservice sarà presente la prossima settimana in diversi comuni del Bacino Ventimigliese con una serie di infopoint informativi dedicati a residenti, non residenti e turisti. Un’occasione per ricevere materiale informativo sulla raccolta differenziata, chiedere chiarimenti e ritirare gadget eco-sostenibili, pensati per promuovere comportamenti virtuosi e sostenibili anche durante la stagione estiva.

Gli stand, presidiati dal personale Teknoservice, offriranno informazioni utili in più lingue, per garantire un servizio accessibile anche ai visitatori stranieri, sempre più numerosi nei mesi estivi lungo la Riviera di Ponente. L'iniziativa coinvolge i comuni di Ospedaletti, Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera, ed è rivolta all’intera cittadinanza del Bacino Ventimigliese, che comprende anche Airole, Apricale, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano e Vallebona.

Calendario infopoint:

Ospedaletti: 1° luglio | ore 9-12.30 – di fronte al Comune

Ventimiglia: 2 luglio | ore 9-12.30 – Belvedere Resentello

Camporosso: 2 luglio | ore 14.30-17 – Lungomare De Andrè

Vallecrosia: 3 luglio | ore 9-12.30 – Lungomare Marconi

Bordighera: 4 luglio | ore 9-12.30 – Lungomare Argentina (area giochi)

Durante gli infopoint sarà possibile chiarire ogni dubbio sul corretto conferimento dei rifiuti, conoscere meglio le buone pratiche ambientali e ricevere materiali utili alla separazione domestica.

Per informazioni, segnalazioni o richieste, restano attivi i consueti canali del servizio nel Bacino Ventimigliese:

Numero Verde: 800 508 999 (attivo dal lunedì al sabato, 9–18)

WhatsApp (solo messaggi): 340 857 2681 (negli stessi orari)