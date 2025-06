Roberta Michetti pubblica il suo nuovo libro illustrato per bambini con la casa editrice 'Talea Storie che Nascono'

Roberta Michetti, nota illustratrice del territorio ligure, ha pubblicato il suo ultimo lavoro per la casa editrice Talea Storie che Nascono: "Le avventure di Agusto - I guardiani delle farfalle" un libro di narrativa per l’infanzia con testi di Iris Della Valle e illustrazioni della stessa Michetti.

Il libro si distingue per il suo valore artistico e pedagogico. Protagonista del racconto è nonna Roberta, che insieme al suo vivace nipotino Augusto, si impegna ad aiutare piccoli animali in difficoltà, offrendo così ai giovani lettori un messaggio importante: osservare con attenzione il mondo che li circonda e imparare a prendersi cura delle creature più fragili. Le illustrazioni, delicate e coinvolgenti, accompagnano il testo con grande sensibilità, rendendo il libro un vero e proprio gioiello per l’educazione all’empatia e al rispetto della natura.

"Le avventure di Augusto- I guardiani delle farfalle" è disponibile presso la casa editrice Talea Storie che nascono, nelle librerie e nella piattaforma online Amazon.