Sanremo: è morto all'età di 64 anni Giacomo Troiano, molto conosciuto come il 'Giaguaro del Ponente'

E’ morto Giacomo Troiano, conosciuto a Sanremo come il ‘Giaguaro del Ponente’, per le sue tante gare da podista di Sanremo, per le sue imprese sportive e per aver sventato alcuni furti. Il soprannome è legato alla sua passione per la corsa e alla sua affiliazione con il Centro Sportivo dei militari di Bologna, grazie alla quale corre con le insegne dell'Arma.

Per tanti anni ha lavorato al supermercato di Villa Helios, prima Standa e poi Carrefour. Aveva 64 anni ed è l’uomo che, erroneamente abbiamo indicato come clochard nella giornata di ieri. Troiano si era fermato ad una fontana per rinfrescarsi quando si è accasciato al suolo.

Sono stati chiamati i sanitari del 118 ma per il ‘Giaguaro’ non c’è stato nulla da fare.