Sanremo: un quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica a Casa Serena, un concerto dedicato agli ospiti e alle loro famiglie

Sabato pomeriggio, in occasione della Festa della Musica, è stato organizzato un piccolo concerto a Casa Serena tenuto da un quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. L’iniziativa, in programma alle ore 17, sarà aperta anche alle famiglie degli ospiti.

“La nostra attenzione verso Casa Serena non riguarda solo la cura della struttura, ma comprende anche iniziative volte alla partecipazione e al coinvolgimento degli ospiti e delle famiglie – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Questo pomeriggio in musica, infatti, rappresenta un momento di convivialità e condivisione di tipo culturale. In futuro, organizzeremo un vero e proprio concerto a Casa Serena sempre in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica”.

"A nome della coop Maris - aggiunge Luca Ghiglione, direttore di Casa Serena - ringrazio di cuore l'amministrazione comunale, in particolare il vicesindaco Fulvio Fellegara, per la grande disponibilità e attenzione che rivolge quotidianamente a Casa Serena e ai suoi ospiti. L’appuntamento di domani sarà un'occasione di grande festa oltre che motivo per dimostrare quanto sia importante la musica nelle nostre vite. Un particolare ringraziamento anche alla Sinfonica che ha preso a cuore il nostro progetto nel giorno della festa della musica dedicandoci un pomeriggio unico".

“La musica ha il potere di unire le persone, di portare ricordi e di creare momenti di gioia. Speriamo di regalare a tutti gli ospiti di Casa Serena e alle loro famiglie un sorriso e tante emozioni, sapendo che è un onore condividere quest’esperienza con tutti loro”, conclude Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico Orchestra Sinfonica.