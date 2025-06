Scontro tra due moto sull'Aurelia tra Ospedaletti e Bordighera: grave un ferito, elitrasportato al Santa Corona (Foto)

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi all'altezza della Madonna della Ruota, tra Ospedaletti e Bordighera. Lo scontro, avvenuto intorno alle 16:50 lungo la via Aurelia, ha coinvolto una moto di grossa cilindrata e uno scooter. L’impatto è stato violento e frontale.

Due le persone rimaste ferite, entrambe in codice rosso per politraumi. Si tratta di un uomo e una donna. L’uomo, in condizioni più critiche, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La donna è stata invece accompagnata al Pronto Soccorso di Sanremo, sempre in codice rosso.

La macchina dei soccorsi si è attivata con prontezza, coinvolgendo le ambulanze della Croce Rossa di Sanremo e della Croce Azzurra di Vallecrosia, due automediche e l’elicottero Grifo che ha vericellato il medico per prestare assistenza immediata.

Presenti anche i Carabinieri di Ospedaletti per i rilievi e la gestione del traffico. L’Aurelia è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per alcune decine di minuti, provocando lunghe code e forti rallentamenti. Resta da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.