Sanremo, festa della musica per Lelio Luttazzi con l’orchestra di Freddy Colt

Sabato 21 giugno alle ore 21, in occasione della Festa della Musica, le terrazze dei Bastioni del Forte di Santa Tecla ospiteranno il concerto “Festa della Musica per Lelio Luttazzi” con protagonisti Freddy Colt and His Swing Kids. L’evento fa parte della IV edizione di Swing Corner of the Fortress, la rassegna curata dal Centro Studi Musicali Stan Kenton, dedicata ogni anno ai grandi nomi dello swing, e che quest’anno celebra il talento e lo stile di Luttazzi. Un’orchestra di dieci elementi, due cantanti e tanto swing saranno proposti al pubblico per far rivivere il repertorio del Maestro Triestino. A concertare la serata sarà il Maestro Freddy Colt, forte della sua orchestra “Swing Kids” con la voce di Serena Suraci e la presenza dello showman romano Paolo Tagliaferri, nelle molteplici vesti di presentatore, cantante e pianista (un po’ come Lelio…).

Riascolteremo motivi celebri come “Souvenir d’Italie”, “Vecchia America”, “Chiedimi tutto”, “Canto anche se sono stonato”, che rimandano alle storiche interpretazioni di Jula de Palma, del Quartetto Cetra e di Mina, senza dimenticare successi più recenti come “Dr Jeckyll e Mr Hyde” lanciato al Festival di Sanremo 2013 da Simona Molinari in coppia con Peter Cincotti. Molti brani sono arrangiati dal Maestro Antonello Capuano, musicista molisano che da anni collabora con l’orchestra di Colt, mentre i brani, strumentali, ispirati ai vari stili del jazz (dixieland, blues, charleston, bebop) saranno riproposti secondo le partiture originali del Maestro Luttazzi. Questa la formazione degli “Swing Kids” per l’occasione: Matteo Mannino alla tromba, Marco Di Giuseppe al sax contralto, Davide Nari al clarinetto e sax baritono, Simone Verrando al sax tenore, Lorenzo Herrnhut-Girola alla chitarra, Francesco Cardillo al pianoforte, Paolo Priolo al contrabbasso, Gigi Marras alla batteria.

Fno al 29 giugno il Forte di Santa Tecla (sotto la direzione di MIC -Direzione Generale Educazione ricerca e istituti culturali, MIC-Direzione regionale Musei Nazionali Liguria) ospita la mostra “LELIOSWING – La musica e lo stile di Lelio Luttazzi”, curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi, con in esposizione spartiti e manoscritti originali, fotografie, rari filmati, disegni, riviste, giornali d’epoca e abiti appartenuti al Maestro.

Appuntamento quindi sabato 21 giugno al Forte di Santa Tecla per una serata che ci riporterà nei varietà della televisione in bianco e nero, nel mondo del cinema e nei locali del jazz degli anni Cinquanta e Sessanta.

L’ingresso al concerto avviene secondo le tariffe d’ingresso al museo.