Cipressa, a Villa Biener una giornata di arte e solidarietà per Noi4You (foto)

Grande partecipazione all’evento di beneficenza organizzato il 18 giugno dallo sportello di ascolto Noi4You Arma di Taggia – San Bartolomeo presso la splendida Villa Biener, in occasione del compleanno di Judit Török, cofondatrice della villa e dell’Associazione culturale che la anima. In questa cornice unica, immersa tra gli ulivi e affacciata sul mare, arte, musica e solidarietà si sono fuse in un’esperienza emozionante e coinvolgente.

Nel corso del pomeriggio decine ospiti hanno raggiunto la Villa per immergersi nelle suggestioni artistiche del luogo, esplorare le numerose installazioni e i mosaici disseminati nel giardino, visitare la mostra d’arte contemporanea allestita nella galleria, e allo stesso tempo sostenere una causa importante: il lavoro quotidiano di Noi4You nella prevenzione e contrasto della violenza di genere. La galleria d’arte ha ospitato il laboratorio di autostima del dott. Vittorio Toesca, che ha intrattenuto un pubblico molto attento e preparato parlando delle varie forme di comunicazione. A seguire, la terrazza della villa si è trasformata in palcoscenico per la performance dell’autore e cantautore Alessandro Bellati, che ha incantato il pubblico con un reading teatrale tratto da “Un’estate standard”, omaggio a Bruno Martino.

L’atmosfera è stata resa ancora più magica dalle note jazz di Silvano Manco e Davide Fusi, che hanno accompagnato il tramonto con la loro musica. A chiudere la serata, un gustoso apericena solidale curato da Noi4You, e reso possibile grazie alla generosa collaborazione di tre realtà d’eccellenza di Bussana Vecchia: La Casaccia, La Piazzetta Golosa e l’Osteria degli Artisti. A loro va un ringraziamento speciale per aver contribuito a rendere questo momento ancora più conviviale e speciale.

Grande attenzione anche per i più piccoli: grazie all’impegno dei clan scout Tabya e Costa Balenae 1, i bambini hanno potuto divertirsi con giochi e attività, rinfrescandosi nella piscina della villa, mentre i genitori si godevano l’evento in tranquillità.

"A nome dell’Associazione Noi4You, esprimiamo un sincero e sentito ringraziamento a Judit Török e Carlo Maglitto per l’accoglienza calorosa e l’ospitalità, agli artisti e musicisti, agli sponsor dell’apericena per la loro collaborazione, e naturalmente a tutti i partecipanti che hanno scelto di condividere con noi questa giornata speciale".