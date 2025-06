Forza Italia Ventimiglia piange Vincenzo Savatino: scompare lo storico presidente del calcio cittadino

"Partecipe del profondo dolore per la sua scomparsa, Forza Italia desidera testimoniare alla famiglia la più stretta vicinanza e si unisce alla preghiera cristiana porgendo le più sentite condoglianze. La perdita subita è motivo di dolore e sincera commozione - dichiara la segreteria cittadina - Vincenzo Savatino, per ben 18 stagioni Presidente del Ventimiglia Calcio, ed ancor prima calciatore dell’Intemelia, ha accompagnato generazioni di giovani ventimigliesi nel mondo del calcio, la sua scomparsa, così prematura, non può che lasciare un enorme vuoto all’interno della nostra comunità e nel mondo del calcio Ventimigliese”.