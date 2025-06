Videosorveglianza a Sanremo: i dubbi di un lettore sull’efficacia in caso di emergenza

Un nostro lettore esprime alcune perplessità sulla recente delibera comunale per ampliare il numero di telecamere di sicurezza sul territorio: "Si apprende che il Comune di Sanremo vuole ampliare il parco delle videocamere di sorveglianza in città.

Sovvengo alcune perplessità, e per ipotesi, se si presenta un esagitato armato di coltello come quello dello scorso Capodanno a Rimini, le telecamere in questo caso, che utilità avrebbero non essendo possibile l'immediato arresto del malvivente? E la messa in sicurezza dei malcapitati?".