Strada Tre Ponti a Sanremo: lettera al Direttore 'muove' il Comune, Iniziata la pulizia

"Gentile Direttore,



desidero ringraziarla per aver pubblicato la mia precedente lettera, nella quale evidenziavo le mancanze e la trascuratezza che affliggono da tempo Strada Tre Ponti a Sanremo.

A quanto pare, il suo giornale è riuscito laddove l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune sembra non riuscire: dare ascolto ai cittadini. E, a quanto si vede, anche stimolare qualche intervento.

Dopo la pubblicazione, si sono visti i primi segnali di cambiamento: sono cominciate le operazioni di pulizia e persino la potatura delle palme, pur senza alcun cartello di avviso, con le auto parcheggiate sotto, come se il decoro potesse essere ripristinato di nascosto, senza disturbare. Ma tant’è: vista la situazione generale, non possiamo certo pretendere anche l’organizzazione o il rispetto per i cittadini e i turisti che frequentano quotidianamente quella strada.

Ci abituiamo sempre più al ribasso, ed è triste dover constatare che un giornale debba supplire alle funzioni minime di un’amministrazione pubblica.

Grazie ancora, perché il servizio che fate non è solo giornalismo: è cittadinanza attiva.

Pietro Massi".