"Grazie di cuore al team delle Cure Palliative dell’ASL 1 di Sanremo"

Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutto il personale delle Cure Palliative dell’ASL 1 – sia del servizio domiciliare che dell’Hospice di Sanremo – per la dedizione e le cure rivolte al nostro caro Armando, che ci ha lasciati domenica.

Fin dallo scorso ottobre, il team delle cure domiciliari ha seguito Armando con sensibilità, competenza e disponibilità, accompagnandolo con attenzione e rispetto in ogni fase della malattia. Nell’ultima parte del suo percorso, presso l’hospice, è stato circondato dalla stessa umanità e dedizione, che gli hanno permesso di affrontare i suoi ultimi giorni con dignità e serenità – un aspetto essenziale nell’ultima fase di una malattia terminale.

In questi mesi, tutti voi vi siete distinti non solo per l’elevata preparazione, ma soprattutto per la profonda empatia che avete saputo dimostrare, nei confronti di Armando e verso di noi, i suoi familiari. Ci avete accompagnati con discrezione, attenzione e calore umano in un momento di grande dolore.

A voi, che ogni giorno affrontate questo lavoro con umiltà, coraggio e grande professionalità, va il nostro più sincero ringraziamento e il nostro affetto.

Siamo consapevoli delle difficoltà che il Servizio Sanitario Nazionale – e in particolare il vostro reparto – si trova ad affrontare quotidianamente. Eppure, nonostante tutto, riuscite a garantire ai pazienti e alle loro famiglie non solo cure attente e competenti, ma anche rispetto, ascolto e umanità.

È grazie a questo vostro impegno straordinario che Armando, e noi insieme a lui, ci siamo sentiti accolti, sostenuti e mai soli.

A nome della famiglia di Armando,

Clara, Raffaella e Alice