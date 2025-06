Entra nel vivo l’estate di Arma e Taggia: tanti eventi nel solo mese di luglio per un mese ricco di musica, cultura, intrattenimento e spettacolo

Anche quest’anno il Comune di Taggia è lieto di presentare il calendario degli eventi estivi di luglio, pensato per offrire a cittadini e turisti un’estate ricca di cultura, intrattenimento, buona musica e svago per i più piccoli.

L’assessore alle Manifestazioni, Barbara Dumarte, commenta: “Entra nel vivo la stagione estiva con un calendario ricco, quasi 50 eventi che interesseranno tutto il territorio comunale. Si tratta infatti di un programma vario e coinvolgente che abbraccia musica, teatro, cinema, sport, attività per bambini e tradizioni locali, con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e creare occasioni di incontro e condivisione per tutte le età.”

Come da tradizione tornano alcuni eventi principali tra cui la Festa della Musica di Taggia (12 luglio), il Carnevale Estivo con la sfilata dei gruppi in costume nelle vie di Arma (19 luglio) e i festeggiamenti di Sant’Erasmo, patrono di Arma, con il grande spettacolo pirotecnico, i lumini biodegradabili in mare e la musica in piazza con Master DBJ (domenica 27 luglio).

Tornerà anche un altro appuntamento che ha caratterizzato le ultime stagioni estive: il Travelling Blues Festival giunto alla quarta edizione, il 5 luglio all’ex Mercato Coperto di Taggia.

“Sempre per quanto riguarda la musica – spiega l’assessore Dumarte – abbiamo alcune novità. Il progetto musicale con le band locali, da Arma si sposta quest’anno a Taggia, in piazza Farini, con un programma fitto e interessante. Ampio spazio anche alle tribute band: Tributo ai Pooh (4 luglio), Ultra Pop Tributo a Renga e Nek (11 luglio), Beatles che Storia a cura dell’ass. Doremusica (14 luglio), Berben Band Canta De Andrè (25 luglio).”

Il mese di luglio sarà caratterizzato da alcuni eventi fissi, sempre molto attesi e partecipati: Circus Time per le famiglie e i bambini (tutti i martedì in piazza Tiziano Chierotti); Balliamoci l’Estate con Gianni Rossi (tutti i mercoledì in piazza Tiziano Chierotti); e il Cinema in Pineta (tutti i giovedì in via Lido sul lungomare).

“Ampio spazio anche alla cultura e in particolar modo al teatro,” aggiunge la consigliere Chiara Cerri. “Iniziamo già il 25 giugno nel magico contesto dell’anfiteatro del Castello di Taggia. I ragazzi sella scuola secondaria G. Ruffini porteranno in scena un classico, ‘Romeo e Giulietta’, in chiave musical. L’appuntamento è alle 21.00. Sempre al castello abbiamo altri tre spettacoli nel mese di luglio: ‘Andate con brio’ di Giorgia Brusco il 13 luglio, ‘La malizia della paura’ il 23 luglio, ‘Gli animali della fattoria’ il 30 luglio. Ulteriori sorprese vi aspetteranno nel mese di agosto, ma è ancora presto per rivelare tutte le date.”

“Proseguendo con gli eventi culturali – aggiunge Chiara Cerri – quest’anno avremo la novità dei Concerti Giubilari a cura delle tre parrocchie: Arma, Taggia e Levà. I concerti, già iniziati nel mese di giugno, proseguiranno il 24 luglio nella chiesa dei Santi Giuseppe e Antonio. Da segnalare anche il tradizionale concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo che si terrà il 26 luglio sul sagrato della chiesa di Arma, nel più ampio contesto dei festeggiamenti di Sant’Erasmo. A deliziare il pubblico con la sua voce unica sarà il cantautore, attore e scrittore Peppe Voltarelli.”

Numerose saranno anche le iniziative commerciali a partire dalla fiera promozionale “Summer Shopping” (6 luglio), a cura di Confartigianato Imperia e dei commercianti, che animerà il centro di Arma in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi.

I giovedì sera saranno caratterizzati dall’iniziativa Artigianato Sotto le Stelle a cura dell’Associazione Culturale Arte & Party e dell’Associazione Culturale Amici della Musica & dell’Arte, che partirà già il 26 giugno. Domenica 20 luglio tornerà invece il Mercatino dell’Antiquariato e Piccolo Collezionismo di Taggia, a cura dell’Ass. Arte & Party; e domenica 27 luglio la fiera storica sul lungomare di Arma in occasione di Sant’Erasmo.

Il consigliere con delega allo Sport, Giancarlo Ceresola, aggiunge: “Sempre in onore del santo patrono di Arma, il 13 luglio si terrà anche la terza edizione della corsa podistica amatoriale Sant’Erasmo Run K10. Un appuntamento ormai tradizionale, che porta tanti appassionati. Un percorso in Arma che potrà anche essere svolto camminando.”

Tra le altre serate da non perdere si segnala La Notte del Corsaro (15 luglio), in piazza Tiziano Chierotti, dedicata ai bambini; la Super Smile Band (18 luglio), musica anni ’80-’90-2000 in piazza Eroi Taggesi; Milonga l’Emozione del tango argentino, con show di Julio Bassan (20 luglio) in piazza Tiziano Chierotti. E due giornate dedicate al mare: una serata divulgativa dedicata al Santuario Pelagos a cura dell’Ass. Delfini del Ponente domenica 6 luglio; e un invito alla canoa a cura dell’Ass. Arma Pesca domenica 20 luglio.

Come ogni anno sarà inoltre attiva la musica in filodiffusione sul lungomare, il trenino turistico per le famiglie, e il centro informazioni IAT, in villa Boselli, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (lunedì pomeriggio chiuso).

“Un doveroso ringraziamento a tutte le associazioni, a tutti gli artisti, ai volontari e ai due sponsor: Cantiere Nautico Fratelli Diurno e Pulichimica. Vi aspettiamo numerosi per vivere un’estate piena di emozioni,” conclude l’assessore Dumarte.