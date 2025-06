Moda Movie 2025: trionfo del talento con la Maison DAPHNÉ di Sanremo protagonista

Entusiasmante e innovativa la 29ma edizione di Moda Movie, si è da poco concluso il festival che premia il talento nella moda, nel cinema e nelle arti che ha connesso la Calabria alla Liguria.

La Maison DAPHNÉ di Sanremo ospite d’onore alla manifestazione ha preso parte della giuria che martedì sera ha assegnato il Premio Moda Movie 2025 a Flavia Mereu nel concorso per fashion designer con un podio tutto al femminile; seconda classificata Elisabetta Cauda e terza classificata Anna Giulia Ceramella.

Tra gli avvenimenti più attesi presso la sala Nettuno dell'Olimpo, a Rende – l’importante convegno, coordinato da Rosa Cardillo, sul tema “ Dall'agro al tessile in Calabria ” che ha visto come relatori l'imprenditrice Barbara Borsotto in rappresentanza della Maison di alta Moda DAPHNÉ Sanremo , il presidente dell'Accademia del Bergamotto Vittorio Caminiti, gli imprenditori tessili Eugenio Celestino, Emilio Leo, e Pasquale Filippelli, l'agronomo Mario Reda.

La Serata Cinema tra performance di danza e ospiti d’eccezione è stata condotta da Valeria Oppenheimer ha reso noti i nomi dei vincitori del concorso per giovani registi, consegnati il Premio Cinema 2025 a Mirko Perri, il premio alla Carriera a Gerardo Sacco. Riconoscimenti anche all'attore Marco Aiello e al direttore generale Arsac Fulvia Caligiuri.

Durante l'Evento Moda condotto da Nino Graziano Luca e Valeria Oppenheimer del 10 Giugno hanno sfilato gli outfit di alta moda di brand italiani. Il premio Press Award è stato consegnato a Christian D’Antonio, lo Special Award a Michelangelo Iossa, il premio Cultura e Imprenditoria a Spadafora 1915, lo Special Award Comunicazione è andato all'assessore all'agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo.